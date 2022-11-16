НАТО: Ответственность за падение ракет в Польше несет Россия

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Конечную ответственность за падение украинских ракет в Польше несет Россия. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду, 16 ноября.

— Мы все также согласны, что Россия несет ответственность, так как она ответственная (за начало спецоперации на Украине — прим. «ВМ»), — сказал Столтенберг по итогам экстренного заседания Совета НАТО на уровне послов.

Генсек подчеркнул, что если бы конфликта на Украине не было, то ракеты в Польше бы не упали, передает ТАСС.

В ночь на 16 ноября на территорию Польши упала ракета. В результате происшествия погибли два человека.

Как отреагировали на инцидент западные СМИ — в материале «Вечерней Москвы». Так, после падения ракет в Польше американский журнал Foreign Policy сообщил, что они могли принадлежать России.

При этом агентство Associated Press, сославшись на официальных лиц США, рассказало о том, что ракеты могли быть выпущены украинскими войсками в результате попытки сбить российский снаряд, который мог повредить стратегически важные объекты Украины.