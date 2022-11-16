«Попытка раздуть из мухи слона»: Грушко прокомментировал инцидент в Польше

Фото: МИД РФ

Обвинения России в падении ракет на территории Польши — это просто попытка сделать из мухи слона. Такое мнение высказал в среду, 16 ноября, замглавы МИД РФ Александр Грушко.

— Что касается падения ракеты, ситуация настолько очевидная, что попытка раздуть из мухи слона была обречена изначально, независимо от того, будут в НАТО проведены консультации по статье четвертого вашингтонского договора или нет, — заявил он.

По мнению дипломата, Варшаве следует беспокоиться об угрозах стране в результате «массированной накачки Украины» западными вооружениями, передает РИА Новости.

В ночь на 16 ноября на территорию Польши упала ракета. В результате происшествия погибли два человека.

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что власти не обладают точными данными о том, кто выпустил ракету.

«Вечерняя Москва» решила узнать, мог ли инцидент с упавшей ракетой в Польше быть намеренной провокацией. По словам военного эксперта Владимира Гундарова, падение снаряда представляет собой лишь технический сбой, который был вызван некорректно работающей системой наведения украинской ПВО.

Как отреагировали на инцидент западные СМИ — в материале «ВМ». Так, после падения ракет в Польше американский журнал Foreign Policy сообщил, что они могли принадлежать России.

При этом агентство Associated Press, сославшись на официальных лиц США, рассказало о том, что ракеты могли быть выпущены украинскими войсками в результате попытки сбить российский снаряд, который мог повредить стратегически важные объекты Украины.