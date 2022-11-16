Появились подробности о последних часах жизни бизнесмена, застреленного в Подмосковье

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Московская область, 46Н-01572 Карта всех событий

Появились подробности о последних часах жизни предпринимателя Русецкого, которого застрелили в Подмосковье. Перед смертью он находился в компании друга детства. Об этом стало известно в среду, 16 ноября.

В тот вечер с работы погибший уехал в компании своего 67-летнего друга детства. Эта версия подтверждается записью с камеры видеонаблюдения, а также об этом рассказали несколько свидетелей.

По их словам, мужчинам было что обсудить: сын друга пять лет работал в компании убитого. Недавно молодого человека поймали на краже товара. По неподтвержденным данным, друг погибшего предлагал Русецкому возместить ущерб, сообщил Telegram-канал «112».

Телефон Александра Русецкого выключился через 15 минут после того, как старые друзья выехали с территории предприятия, в котором погибший был генеральным директором. Зачем погибший поехал в сторону жилого комплекса, рядом с которым его позже убили, пока остается неизвестным.

Преступление, о котором идет речь, произошло 14 ноября. Тело уроженца Белоруссии, 63-летнего Александра Русецкого, нашел охранник жилого комплекса «Александрия Таун» в городском округе Домодедово. Бизнесмен был убит выстрелом в голову в салоне собственного автомобиля. Также стало известно, что у застреленного мужчины похитили мобильный телефон.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование находится под контролем прокуратуры.