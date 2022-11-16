Подозреваемого в причастности к теракту в Стамбуле задержали в Сирии

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Сотрудники правоохранительных органов Турции задержали в Сирии мужчину, подозреваемого в причастности к теракту на улице Истикляль в Стамбуле. Об этом сообщает телеканал A Haber в среду, 16 ноября.

Операция по задержанию предполагаемого злоумышленника была проведена в городе Аазаз на севере Сирии. По данным турецких силовиков, мужчина помогал террористам, совершившим взрыв в Стамбуле.

13 ноября в Стамбуле примерно в 16:20 произошел теракт. В этот момент на улице было людно, о чем говорит множество видеозаписей с места происшествия.

По некоторым данным, к взрыву причастна женщина, которая оставила пакет с бомбой на одной из самых популярных туристических улиц — Истикляль. В результате происшествия погибли шесть человек, еще 81 прохожий пострадал.

Происшествие вызвало такой общественный резонанс, что властям страны пришлось запретить выпуск новостей на эту тему. Позже ситуацию комментировали только официальные представители ведомств и правительства.

Подробнее о трагедии — в материале «Вечерней Москвы». Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что осуждает исполнителей теракта, и пообещал, что все причастные к нему будут «наказаны по заслугам».