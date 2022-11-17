Британцы обвинили Зеленского в стремлении начать ядерную войну

Фото: bundeskanzleramt.at

Читатели Daily Mail обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского после его заявлений о том, что инцидент в Польше произошел с российскими ракетами. Пользователи выразили мнение, что украинский лидер намеренно пытается втянуть в вооруженный конфликт весь мир и начать ядерную войну.

— Сбросил маску и показал свое истинное лицо. Актер слишком много возмущается. Что случилось, Зеленский? Поток денег закончился? Ужасный человек, — написал один из читателей.

Еще один пользователь назвал украинского лидера «безрассудным разжигателем войны», который хочет втянуть мир в «ядерный апокалипсис».

Британцы сошлись во мнении, что Зеленский «жаждет войны» и пытается втянуть в конфликт НАТО. При этом они отметили, что если удар по Польше был нанесен Украиной, то ответными действиями альянса должен быть удар по Киеву.

Читатели возмутились тем фактом, что президент Украины отказался от переговоров, из-за чего «все должны заплатить за это цену».

— Мы уничтожаем нашу экономику ради вас и санкций, а в ответ вы убиваете граждан НАТО и даже это не признаете, — приводит слова одного из пользователей РИА Новости.

До этого американская журналистка Кэндис Оуэнс назвала Зеленского «грязным актером» и обвинила его в попытке развязать третью мировую войну. Такое заявление она сделала после выпадов украинского лидера в адрес России по поводу инцидента с ракетами в Польше.

«Вечерняя Москва» решила узнать, мог ли инцидент с упавшей ракетой в Польше быть намеренной провокацией. По мнению военного эксперта Владимира Гундарова, падение снаряда представляет собой лишь технический сбой, который был вызван некорректно работающей системой наведения украинской ПВО.