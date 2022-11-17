«Грязный актер»: Ведущая Оуэнс обвинила Зеленского в попытках развязать мировую войну

Фото: president.gov.ua

Американская журналистка Кэндис Оуэнс назвала президента Украины Владимира Зеленского «грязным актером» и обвинила его в попутке развязать Третью мировую войну. Такое заявление телеведущая сделала в социальной сети Twitter после выпадов украинского лидера в адрес России по поводу инцидентом с ракетами в Польше.

— Вчера Зеленский попытался развязать Третью мировую войну, намеренно вводя общественность в заблуждение, — написала Оуэнс.

По ее мнению, глава украинского государства является «грязным актером», которого пропагандисты на Западе «ложно провозглашают героем». Журналистка убеждена, что из-за действий Зеленского, обвинившего Россию в нападении на Польшу, страдают граждане Украины, России и США, передает РИА Новости.

В ночь на 16 ноября на территорию Польши упала ракета. Инцидент унес жизни двух человек.

Телеканал CNN заявил, что Украина известила США и других западных союзников, что ВСУ задействовали средства ПВО рядом с местом падения ракет в Польше в период времени, совпадающий с параметрами происшествия на территории страны.

При этом Владимир Зеленский заявил о своей уверенности в том, что упавшая ракета не была украинской.

«Вечерняя Москва» решила узнать, мог ли инцидент с упавшей ракетой в Польше быть намеренной провокацией. По мнению военного эксперта Владимира Гундарова, падение снаряда представляет собой лишь технический сбой, который был вызван некорректно работающей системой наведения украинской ПВО.