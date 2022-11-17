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Кремль ответил на вопрос о зависимости СВО от погодных условий

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Кремль ответил на вопрос о зависимости СВО от погодных условий
Фото: Moscow-Live

Продолжение специальной военной операции (СВО) России на Украине не зависит от погодных и климатических условий. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что не знает, будет ли украинское руководство более сговорчивым после наступления холодов и последствий ударов по объектам критической инфраструктуры.

— Но однозначно одно: украинская сторона не хочет никаких переговоров. СВО продолжается, ее цели должны быть достигнуты, — цитируют слова Пескова «Известия».

До этого президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для продолжения переговоров с Россией.

По его словам, для возобновления диалога Киеву необходимо восстановить территориальную целостность страны, а также возместить убытки, причиненные проведением спецоперации ВС РФ. Кроме того, украинское руководство требует предоставить гарантии, что «ситуация не повторится».

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что подобные заявления являются лишь попыткой умерить пыл украинского президента, который в последнее время перестал слушать своих заокеанских покровителей.

Украина Дмитрий Песков Спецоперации Россия
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