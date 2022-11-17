Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Свыше 230 тысяч человек уже проголосовали за формат новогодних праздников в Москве

Евгений Жуков
Город
Свыше 230 тысяч человек уже проголосовали за формат новогодних праздников в Москве
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

В проекте «Активный гражданин» продолжается голосование, в рамках которого москвичи решат, в каком формате столица будет встречать новогодние праздники. Участие в нем уже приняли более 230 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 17 ноября.

Среди предложенных вариантов названа возможность праздничного оформления столицы, но в таком случае массовые концертные мероприятия будут отменены, а сэкономленные финансы направят на поддержку участников спецоперации.

Также названа опция, подразумевающая полную отмену как новогоднего украшения Москвы, так и проведения увеселительных мероприятий, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что сегодня тысячи граждан России ведут боевые действия, направленные на защиту независимости страны. В связи с этим горожанам предстоит определить, нужно ли проводить празднование Нового года в столице или нет.

30 ноября мэр Москвы примет участие в прямом эфире телеканала «ТВ Центр», где будет отвечать на актуальные вопросы о развитии города. Для того чтобы задать вопрос, необходимо указать свое имя, адрес электронной почты и выбрать тему, которая вас интересует.

Активный гражданин Москва Новый год
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Ну очень худой мир Владимира Зеленского

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Шкафы трещат уже по швам

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Я вернусь»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Красота по-американски

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Валентин Фадеев
Валентин Фадеев

Неинфекционная эпидемия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Все мнения
О проекте