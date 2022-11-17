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Президент Польши: Следов падения второй ракеты не найдено

Евгений Жуков
В мире
Президент Польши: Следов падения второй ракеты не найдено
Фото: president.gov.ua

Президент Польши Анджей Дуда в четверг, 17 ноября, сообщил, что профильные специалисты не обнаружили следы падения второго снаряда на территорию населенного пункта Пшеводув.

— Пока не найдено никаких следов второй ракеты на территории Польской республики, — цитирует слова главы государства ТАСС.

В ночь на 16 ноября на территорию Польши упала ракета. В результате происшествия погибли два человека.

Американское издание The Washington Post со ссылкой на информацию разведки США сообщило, что взрывы в Польше были вызваны одной или двумя украинскими зенитными ракетами С-300, которые отклонились от курса.

Сразу после этого украинский лидер сообщил о непричастности ВСУ к падению ракет на польской территории. Он выразил уверенность, что к инциденту причастна Россия.

«Вечерняя Москва» решила узнать, мог ли инцидент с упавшей ракетой в Польше быть намеренной провокацией. По мнению военного эксперта Владимира Гундарова, падение снаряда представляет собой лишь технический сбой, который был вызван некорректно работающей системой наведения украинской ПВО.

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