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CNN: США велели Киеву выбирать выражения после обвинения в адрес России

Евгений Белоусов
В мире
CNN: США велели Киеву выбирать выражения после обвинения в адрес России
Фото: Unsplash

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в частном порядке призвал Киев более осторожно комментировать упавшие на территории Польши ракеты. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщает телеканал CNN.

По имеющейся у телеканала информации, Салливан срочно позвонил в офис президента Украины Владимира Зеленскомого, после того как тот обвинил в падении ракет Россию. Советник американского президента призвал украинских чиновников осторожнее выбирать выражения для освещения польского инцидента.

В ночь на 16 ноября на территории Польши упала ракета. В результате происшествия погибли два человека. Как утверждал МИД республики, снаряд был российского производства. Позже агентство Associated Press сообщило, что упавший в Польше снаряд был выпущен украинскими военными.

Сразу после этого украинский лидер сообщил о непричастности ВСУ к падению ракет на польской территории. Он выразил уверенность, что к инциденту причастна Россия.

«Вечерняя Москва» решила узнать, мог ли инцидент с упавшей ракетой в Польше быть намеренной провокацией. По словам военного эксперта Владимира Гундарова, падение снаряда представляет собой лишь технический сбой, который был вызван некорректно работающей системой наведения украинской ПВО.

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