CNN: Зеленский запросил телефонный разговор с Байденом после инцидента в Польше

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский запросил проведение телефонного разговора с американским коллегой Джо Байденом после инцидента с падением ракеты в Польше. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщил телеканал CNN.

— Байден и Зеленский не поговорили во вторник ночью, несмотря на запросы от украинского лидера организовать звонок... Президент (США — прим. «ВМ») к дню среды еще не поговорил напрямую с Зеленским, — цитирует сообщение РИА Новости.

В ночь на 16 ноября на территории Польши упала ракета. В результате происшествия погибли два человека. Как утверждал МИД республики, снаряд был российского производства. Позже агентство Associated Press сообщило, что упавший в Польше снаряд был выпущен украинскими военными.

Несмотря на это, Владимир Зеленский заявлял, что упавшая на территории Польши ракета не была украинской. Он также призвал допустить Киев к осмотру места инцидента и участию в его расследовании.

В последнее время в отношениях Украины и США нарастает напряжение. Как сообщил «ВМ» политолог Андрей Кортунов, оно связано с нежеланием украинского лидера неукоснительно следовать сценарию, который Запад для него готовит.