Прокуратура Турции потребовала арестовать 17 человек по делу о теракте в Стамбуле

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Прокуратура Турции потребовала арестовать 17 человек по делу о причастности к теракту в Стамбуле. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщила газета Hurriyet.

По данным издания, арестованные граждане уже доставлены в здание суда. Кроме того, Ахлам Альбашир, подозреваемой в совершении взрыва, выдвинули обвинение в «нарушении единства и целостности государства», передает ТАСС.

До этого Альбашир заявила, что к взрыву в турецкой столице причастны еще как минимум два человека. Как утверждается, один из них дал приказ о взрыве, а второй сделал фотографии с места происшествия.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 13 ноября на центральной улице Истикляль. В результате погибли шесть человек, еще 81 прохожий пострадал. Что известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

Эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов рассказал «ВМ» о возможной цели террористов и источниках их финансирования теракта в Стамбуле. По его словам, РПК, главная подозреваемая организация, готова бороться с Турцией самыми разными методами, в том числе террористическими.