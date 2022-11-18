Военный эксперт раскрыл главный страх Зеленского из-за инцидента с ракетой в Польше

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Украинский лидер Владимир Зеленский обвинил Москву в ракетном ударе по Польше, так как боится остаться без западной поддержки. Такое мнение выразил преподаватель Датской военной академии Йорген Медом Стаун.

— Поэтому Зеленский и стоит на своем. В конце концов он пытается не дать ход истории, которая может лишить Украину поддержки Запада, пусть даже речь идет о несчастливой случайности, — заявил эксперт.

Он уточнил, что глава Украины своими заявлениями «поставил на карту» доверие со стороны мирового сообщества.

Стаун также рекомендовал относиться к высказываниям Зеленского более осмотрительно до тех пор, пока не будут предоставлены конкретные факты по каким-либо инцидентам. Специалист подытожил, что в ситуации с Польшей западная сторона проявила себя правильно, передает TV2.

В ночь на 16 ноября на территории Польши упала ракета. В результате происшествия погибли два человека. Как утверждал МИД республики, снаряд был российского производства. Позже стало известно, что упавший в Польше снаряд был выпущен украинскими военными.

Сразу после этого украинский лидер сообщил о непричастности ВСУ к падению ракет на польской территории. Он выразил уверенность, что к инциденту причастна Россия.

«Вечерняя Москва» решила узнать, мог ли инцидент с упавшей ракетой в Польше быть намеренной провокацией. По словам военного эксперта Владимира Гундарова, падение снаряда представляет собой лишь технический сбой, который был вызван некорректно работающей системой наведения украинской ПВО.