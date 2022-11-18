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Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Опытное в ДНР

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Опытное в ДНР
Фото: Минобороны РФ

ВС России в результате наступательных действий освободили населенный пункт Опытное в ДНР, сообщили в Минобороны РФ в пятницу, 18 ноября.

— В Донецкой народной республике в результате наступательных действий российских войск освобожден населенный пункт Опытное, — передает сообщение МО ТАСС.

14 ноября в результате упорных боев Вооруженные силы РФ полностью освободили населенный пункт Павловка в ДНР.

До этого временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о тяжелых боях в районе Павловки. По его словам, без полного освобождения населенного пункта крайне затруднительно будет продвижение и освобождение Угледара.

11 ноября заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской народной республики Апты Алаудинов заявил, что взятие Павловки открывает плацдарм для дальнейшего наступления в Донбассе. По его словам, населенный пункт имеет очень важное значение.

На следующий день президент Украины Владимир Зеленский назвал «адом» атаки Вооруженных сил Российской Федерации на территории Донбасса. Он отметил, что в регионе ежедневно проходят жестокие бои.

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