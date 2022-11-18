Андрей Бочкарев: Началась вторая тоннелепроходка на перегоне «Академическая» — «Крымская» Троицкой линии

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Тоннелепроходческий комплекс (ТПМК) «Светлана» начал строить правый перегонный тоннель между будущими станциями «Академическая» и «Крымская» Троицкой линии метро. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он напомнил, что проходка левого перегонного тоннеля между вышеупомянутыми станциями началась около месяца назад.

Заммэра добавил, что работы по левому тоннелю перегона ведутся с применением ТПМК «Наталия». Кроме того, на центральном участке ведется проходка перегонов между станциями «ЗИЛ» и «Крымская», а также «Вавиловская» и «Академическая». Готовность обоих тоннелей перегона «Вавиловская» — «Новаторская» оценивается на 100 процентов.

По словам генерального директора компании «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, ТПМК «Светлана», который является одним из самых эффективных щитов, должен будет пройти около 2,5 километра.

До этого Бочкарев рассказал, что отреставрированные исторические панно установили на путевых стенах станции «Варшавская», которая войдет в состав южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.