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Представители польской партии «Конфедерация» возмутились реакцией местных властей на падение украинской ракеты и ожидают от Киева извинений и компенсаций семьям погибших. Об этом пишет Kresy.

По словам депутата Роберта Винницкого, польское правительство вначале попыталось списать произошедшее «на какую-то случайность», а затем после паузы «началась какая-то чушь со стороны власти».

Политик отметил, что Украина «обязана искренне попросить прощения и выплатить компенсации семьям пострадавших». Он назвал это основой международных отношений.

Глава партии «Конфедерация» Гжегож Браун считает главным провокатором на фоне произошедшего президента Украины Владимира Зеленского.

Представитель партии Яцек Вилк отметил заинтересованность Украины в том, чтобы втянуть Варшаву в войну с Россией, однако Польша не может подобного допустить, так как это противоречит ее национальным интересам, передает РИА Новости.

В ночь на 16 ноября на территорию Польши упала ракета. Жертвами инцидента стали два человека. Как утверждал МИД республики, снаряд был российского производства. Позже стало известно, что упавший в Польше снаряд был выпущен украинскими военными.

«Вечерняя Москва» решила узнать, мог ли инцидент с упавшей ракетой в Польше быть намеренной провокацией. По словам военного эксперта Владимира Гундарова, падение снаряда представляет собой лишь технический сбой, который был вызван некорректно работающей системой наведения украинской ПВО.