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Приметы и советы

Американский разведчик рассказал о провалившейся провокации Зеленского

Евгений Жуков
В мире
Американский разведчик рассказал о провалившейся провокации Зеленского
Фото: bundeskanzleramt.at

Президент Украины Владимир Зеленский хотел использовать инцидент с упавшими снарядами в польском населенном пункте Пшеводув, чтобы втянуть силы Североатлантического альянса в конфликт с Российской Федерацией. Об этом в пятницу, 18 ноября, рассказал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

— Эта ракета, как мы сейчас знаем — С-300, на ней даже есть серийный номер, так что все указывает на Украину, — подчеркнул Риттер.

Он также добавил, что НАТО проследила траекторию движения ракеты, и теперь владеет сведениями об изначальном месте запуска снаряда.

Кроме того, американский офицер заметил, что среди украинского руководства значительно вырос уровень беспокойства из-за российских ударов по объектам критической инфраструктуры страны, которые могут привести к полному обесточиванию Украины.

Риттер предположил, что это могло стать причиной для провокации с украинской стороны, поскольку Киев понимает, что не имеет возможности остановить удары без вмешательства сил НАТО.

В ночь на 16 ноября на территории Польши упала ракета. Жертвами инцидента стали два человека. Как утверждал МИД республики, снаряд был российского производства. Позже стало известно, что упавший в Польше снаряд был выпущен украинскими военными.

«Вечерняя Москва» решила узнать, мог ли инцидент с упавшей ракетой в Польше быть намеренной провокацией. По словам военного эксперта Владимира Гундарова, падение снаряда представляет собой лишь технический сбой, который был вызван некорректно работающей системой наведения украинской ПВО.

Украина Польша Владимир Зеленский США провокация
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