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Президент Украины Владимир Зеленский хотел использовать инцидент с упавшими снарядами в польском населенном пункте Пшеводув, чтобы втянуть силы Североатлантического альянса в конфликт с Российской Федерацией. Об этом в пятницу, 18 ноября, рассказал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

— Эта ракета, как мы сейчас знаем — С-300, на ней даже есть серийный номер, так что все указывает на Украину, — подчеркнул Риттер.

Он также добавил, что НАТО проследила траекторию движения ракеты, и теперь владеет сведениями об изначальном месте запуска снаряда.

Кроме того, американский офицер заметил, что среди украинского руководства значительно вырос уровень беспокойства из-за российских ударов по объектам критической инфраструктуры страны, которые могут привести к полному обесточиванию Украины.

Риттер предположил, что это могло стать причиной для провокации с украинской стороны, поскольку Киев понимает, что не имеет возможности остановить удары без вмешательства сил НАТО.

В ночь на 16 ноября на территории Польши упала ракета. Жертвами инцидента стали два человека. Как утверждал МИД республики, снаряд был российского производства. Позже стало известно, что упавший в Польше снаряд был выпущен украинскими военными.

«Вечерняя Москва» решила узнать, мог ли инцидент с упавшей ракетой в Польше быть намеренной провокацией. По словам военного эксперта Владимира Гундарова, падение снаряда представляет собой лишь технический сбой, который был вызван некорректно работающей системой наведения украинской ПВО.