Путин поздравил эмира Катара со стартующим 20 ноября чемпионатом мира по футболу

Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани с начинающимся 20 ноября чемпионатом мира по футболу. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Владимир Путин поздравил эмира Катара со стартующим 20 ноября в его стране чемпионатом мира по футболу и пожелал успешного выступления катарской национальной сборной, — передает официальный сайт Кремля.

В свою очередь Тамим Бен Хамад Аль Тани поблагодарил за то, что российское руководство активным образом делилось своим опытом проведения мирового футбольного турнира.

До этого бывший главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин назвал фаворитов чемпионата мира 2022 года в Катаре, а также рассказал о том, кому он лично будет симпатизировать на мундиале.

В Катаре 20 ноября стартует 22-й чемпионат мира по футболу. Самое популярное первенство планеты привлекает внимание миллионов людей по всему миру. В материале «Вечерней Москвы» — ответы на главные вопросы о турнире.