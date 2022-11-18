«Жизнь за жизнь»: Медведев порассуждал о наказании для убийц российских военнопленных

Фото: Администрация президента РФ

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев отреагировал на расстрел украинскими боевиками российских военнопленных. Об этом он написал на своей странице в Telegram в пятницу, 18 ноября.

Являющийся юристом по образованию политик напомнил, что уголовное наказание «состоит из двух элементов», где «кара» находится с одной стороны, а условия для исправления и перевоспитания преступника — с другой.

— И только смертная казнь — чистая кара по понятным причинам. По принципу «жизнь за жизнь», известному еще с ветхозаветных времен (Левит, 24:20). Украинские ублюдки, расстрелявшие российских военнослужащих, не должны понести никакого иного наказания, кроме того, что является чистой карой. Даже если на их поиски уйдут годы, — написал Медведев в своем Telegram-канале.

18 ноября в Сети распространилось видео, запечатлевшее, как украинские военные расстреливают сдавшихся в плен российских бойцов, которые лежат на земле.

Видеоролик прокомментировали в Министерстве обороны РФ. Там отметили, что намеренное убийство «выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве «трагического исключения» на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных».

СК РФ в свою очередь возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Вооруженных сил Украины (ВСУ) пленных российских военнослужащих.