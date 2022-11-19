Около 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Почти 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали восемь рейсов и пять отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны три рейса и два отменены. А в аэропорту Внуково задержаны шесть рейсов и три отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части страны до 27 ноября. Ограничения распространяются на авиагавани в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре и других городах.

С 30 октября авиакомпания «Аэрофлот» начала выполнять рейсы по зимнему расписанию до 25 марта 2023 года. Наиболее интенсивная частота полетов запланирована на следующих направлениях из аэропорта Шереметьево: Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Екатеринбург и Минеральные Воды.

«Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, какие направления доступны для россиян, сколько могут стоить туры и есть ли какие-то особенности при оформлении визы.