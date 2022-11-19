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Приметы и советы

Маск запустил опрос по восстановлению аккаунта Трампа в Twitter

Анастасия Колоскова
В мире
Маск запустил опрос по восстановлению аккаунта Трампа в Twitter
Фото: jurvetson / CC BY 2.0

Американский предприниматель Илон Маск, который недавно приобрел социальную сеть Twitter, запустил опрос для пользователей по теме разблокировки аккаунта экс-президента США Дональда Трампа.

— Восстановить бывшего президента Трампа? — обозначил Маск вопрос для голосования на странице в Twitter.

При этом пользователям предлагается выбрать ответ среди вариантов «да» или «нет».

В начале года Трамп назвал Twitter «позором демократии» и призвал пользователей перестать ей пользоваться. Эскапада в отношении Twitter стала ответом Трампа на блокировку в соцсети аккаунта члена Палаты представителей Марджори Тейлор Грин.

Соцсеть Twitter пожизненно заблокировала аккаунт Трампа 6 января 2021 года — после штурма Капитолия его сторонниками.

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что Twitter останется таким же популярным, как и сейчас, если Маск доверит управление грамотным людям.

Не исключено, что соцсеть даже станет нейтральнее по отношению к пользователям. По мнению специалиста, Маск имеет все шансы улучшить работу Twitter.

Twitter Дональд Трамп Илон Маск
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