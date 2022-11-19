Кореевед Ланьков объяснил, почему Ким Чен Ын взял дочь на испытание МБР

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Профессор южнокорейского Университета Кунмин Андрей Ланьков прокомментировал появление главы КНДР Ким Чен Ына вместе с дочерью на запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17».

По словам эксперта, северокорейский лидер является «образцовым семьянином» и регулярно показывает членов своей семьи на публике.

— Возможно, большую роль играет то обстоятельство, что он провел свои подростковые годы в Европе. Поскольку Ким Чен Ын видел достаточно открытое поведение семей властителей, он не находит в этом ничего зазорного, — отметил Ланьков.

Он также напомнил, что через несколько месяцев после прихода главы государства к власти он представил народу свою жену. Ким Чен Ын хорошо относится к своим детям, о чем, по словам корееведа, «всем известно».

Такое поведение северокорейского лидера обусловлено тем, что в стране особое внимание уделяется детям того же возраста, в каком находятся наследники Ким Чен Ына. Ланьков подчеркнул, что не видит ничего необычного в выборе мероприятия для появления с дочерью.

Она, добавил эксперт, «в конце концов принцесса», поэтому почему бы «принцессе не посмотреть на рыцарский турнир». Специалист предположил, что главе государства захотелось «просто похвастаться», передает «Газета.ru».

Власти Северной Кореи 18 ноября осуществили запуск МБР типа «Хвасон-17». Запуском, как уточняется, руководил Ким Чен Ын.