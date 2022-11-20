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Полковник армии США Макгрегор заявил, что ВСУ потеряли более ста тысяч убитыми

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Полковник армии США Макгрегор заявил, что ВСУ потеряли более ста тысяч убитыми
Фото: gur.gov.ua

Вооруженные силы Украины несут большие потери, в то время как чиновники США отказываются от мирного урегулирования конфликта. Об этом сообщил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.

По его словам, проблема заключается в том, что президент Соединенных Штатов Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и другие представители власти поддались массовому помешательству о якобы «победе Украины».

— Украинская армия не побеждает. Она потеряла более ста тысяч убитыми и сотни тысяч ранеными. Огромное количество оборудования было потеряно, уничтожено, украдено. Они сейчас на последнем издыхании. Ждут, когда по ним нанесут сокрушительный удар, который раздавит их. Это безумие, — заявил полковник в интервью изданию Grayzone.

Также Макгрегор считает, что Россию «нельзя запугать и заставить подчиниться». Он отметил, что американский генерал Марк Милли, призывая к миру, хорошо понимает это, в отличие от остальных людей, находящихся у власти.

19 ноября министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин сказал, что Россия располагает производящими впечатление вооружениями, а предстоящая зима будет тяжелой для Украины. Он отметил, что, однако, даже это обстоятельство не позволило российским войскам «одержать верх» на Украине.

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