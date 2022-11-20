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GW: При ослаблении ВСУ США могут заставить Польшу отправить войска на Украину

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
GW: При ослаблении ВСУ США могут заставить Польшу отправить войска на Украину
Фото: president.gov.ua

При дальнейшем ослаблении Вооруженных сил Украины Соединенные Штаты могут заставить Польшу отправить войска на территорию Украины. Такое мнение высказал политолог Лешек Сыкульский.

— Если Украина будет слабеть, американцы будут оказывать давление на польское правительство, чтобы оказать Киеву непосредственную помощь. Спросите себя, хотим ли мы этого, готовы ли мы вступить в войну, — написал он в статье для издания Gazeta Wyborcza.

По его мнению, Польша уже начала готовиться к участию в боевых действиях. На это указывают принятые в стране законодательные акты.

— Вступил в силу закон «О защите Отечества». Этот закон восстанавливает срочную военную службу и теоретически вводит обязательную военную службу для женщин. Видно, кому-то очень сильно нужно пушечное мясо, — заявил Сыкульский.

Вооруженные силы Украины несут большие потери, в то время как чиновники США отказываются от мирного урегулирования конфликта. Об этом сообщил 19 ноября полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.

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