Британский обозреватель Хенли рассказал о вымирании Латвии после распада СССР

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Латвия потеряла около трети жителей страны после распада СССР. Об этом написал британский обозреватель Джон Хенли.

По его мнению, причиной этого стали волны эмиграции молодых латышей, которые уезжают за рубеж в поисках большего дохода.

— За последние три десятилетия, с 1990 года, Латвия потеряла около тридцати процентов населения, — сказано в статье издания Guardian.

Обозреватель привел данные ООН, согласно которым к 2050 году Латвия окажется среди европейских стран с демографическими проблемами. В пяти из них — Болгарии, Сербии, Литве, Латвии, Украине — ожидается падение на более чем 20 процентов, отметил Хенли.

Советник латвийского правительства по демографии Имантс Парадниекс назвал это «экзистенциальной проблемой» для страны.

— Все нации должны обновляться. Мы не останемся Латвией без достаточного количества латышей, — отметил он.

Согласно официальному порталу статистики Латвии, на начало 2022 года численность населения страны составляла около 1 миллиона 875 тысяч человек. В 1990 году в Латвийской ССР проживали немного более 2 миллионов 669 тысяч человек. Таким образом, численность населения республики сократилась почти на 800 тысяч человек.

Суперкомпьютер World One, высчитывающий закономерности развития цивилизации, спрогнозировал гибель человечества к 2050 году. Его вычисления основаны на многих факторах, например, на уровне рождаемости и степени загрязнения окружающей среды.

«Вечерняя Москва» узнала у экспертов, какова вероятность, что данный прогноз сбудется и есть ли у человечества шансы изменить ситуацию.