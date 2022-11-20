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Британский обозреватель Хенли рассказал о вымирании Латвии после распада СССР

Юлия Курганова
В мире
Британский обозреватель Хенли рассказал о вымирании Латвии после распада СССР
Фото: Unsplash

Латвия потеряла около трети жителей страны после распада СССР. Об этом написал британский обозреватель Джон Хенли.

По его мнению, причиной этого стали волны эмиграции молодых латышей, которые уезжают за рубеж в поисках большего дохода.

— За последние три десятилетия, с 1990 года, Латвия потеряла около тридцати процентов населения, — сказано в статье издания Guardian.

Обозреватель привел данные ООН, согласно которым к 2050 году Латвия окажется среди европейских стран с демографическими проблемами. В пяти из них — Болгарии, Сербии, Литве, Латвии, Украине — ожидается падение на более чем 20 процентов, отметил Хенли.

Советник латвийского правительства по демографии Имантс Парадниекс назвал это «экзистенциальной проблемой» для страны.

— Все нации должны обновляться. Мы не останемся Латвией без достаточного количества латышей, — отметил он.

Согласно официальному порталу статистики Латвии, на начало 2022 года численность населения страны составляла около 1 миллиона 875 тысяч человек. В 1990 году в Латвийской ССР проживали немного более 2 миллионов 669 тысяч человек. Таким образом, численность населения республики сократилась почти на 800 тысяч человек.

Суперкомпьютер World One, высчитывающий закономерности развития цивилизации, спрогнозировал гибель человечества к 2050 году. Его вычисления основаны на многих факторах, например, на уровне рождаемости и степени загрязнения окружающей среды.

«Вечерняя Москва» узнала у экспертов, какова вероятность, что данный прогноз сбудется и есть ли у человечества шансы изменить ситуацию.

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