Токаев заявил, что Казахстан должен проводить многовекторную внешнюю политику

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Благодаря инвестициям в экономику Казахстана и работе транснациональных компаний страна обязана проводить многовекторную внешнюю политику. Об этом заявил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев в воскресенье, 20 ноября.

— Казахстан с учетом геополитической позиции, с учетом того, что в нашу экономику привлечено более 300 миллиардов долларов, что на нашем рынке работают крупные транснациональные компании, обязан проводить многовекторную, как принято сейчас говорить, внешнюю политику, — сказал он.

Токаев добавил, что Казахстан подчиняется Уставу ООН и ведет исключительно мирную внешнюю политику, передает РБК.

В октябре казахстанская правящая партия «Аманат» выдвинула Токаева кандидатом в президенты. Решение об этом было приняло на внеочередном, XXIV съезде фракции.

20 ноября в большинстве регионов Казахстана открылись избирательные участки для голосования на внеочередных президентских выборах. Процедура голосования завершится в 17:00 по московскому времени.