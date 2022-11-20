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МЧС опубликовало оперативное видео с пожара на Комсомольской площади

Араз Салехов
Происшествия
МЧС опубликовало оперативное видео с пожара на Комсомольской площади
Фото: Telegram / МЧС Москвы
Россия, Москва, Комсомольская площадь, 1Ас18 Карта всех событий

Опубликованы кадры с места пожара на Комсомольской площади. Видеозаписи предоставили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

На кадрах видно, как сотрудники МЧС пытаются пробраться на второй этаж здания, где происходит горение.

На другой видеозаписи представлено, как пожарные начинают работы по ликвидации очага возгорания.

На Комсомольской площади произошел пожар на складе с цветами. Очаг возгорания обнаружен между первым и вторым этажом. Пожару был присвоен второй ранг. Он начался по адресу Комсомольская площадь, дом 1а, строение 18.

Как уточняется, из горящего склада эвакуировали семь человек. В тушении пожара принимают участие 80 человек и 20 единиц техники. В здании частично обрушились перекрытия между этажами.

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