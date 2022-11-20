Число погибших при пожаре на складе цветов в Москве увеличилось до четырех

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Комсомольская площадь, 1Ас18 Карта всех событий

Тело еще двух погибших обнаружили спасатели под завалами на цветочном складе неподалеку от площади трех вокзалов в центре Москвы, сообщают экстренные службы.

Таким образом количество погибших увеличилось до четырех человек, пишет телеканал РЕН со ссылкой на источники. Открытое возгорание в настоящий момент ликвидировано, очаги возгорания проливают водой.

По предварительной информации, причиной пожара стали неисправность электронагревательного прибора и аварийный режим работы электросети.

Пожар произошел на складе с цветами по адресу Комсомольская площадь, дом 1а, строение 18. Очаг возгорания был обнаружен между первым и вторым этажом. Из горящего склада эвакуировали семь граждан. В здании частично обрушились перекрытия между этажами.

Вскоре столичная межрегиональная транспортная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельства пожара на Комсомольской площади. На место происшествия выехал Северный транспортный прокурор Вадим Курсов.