Новые поликлиники появились в Алексеевском районе и поселении Щаповском

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, поселение Щаповское, посёлок Курилово, Центральная улица Карта всех событий

В столице начали функционировать две новые поликлиники — в Алексеевском районе и поселении Щаповском. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В октябре пациентов начали принимать три новые поликлиники, теперь открываем еще два новых здания площадью около восьми тысяч квадратных метров. На северо-востоке в Алексеевском районе — корпус детской городской поликлиники № 99, а в поселении Щаповском ТиНАО — отдельную детско-взрослую амбулаторию городской больницы «Кузнечики», — говорится в сообщении.

Как утончили в пресс-службе, новые здания дадут возможность существенно повысить доступность медицинской помощи почти для 15 тысяч пациентов вышеуказанных районов.

Медучреждение, открывшееся в поселении Щаповском, находится по адресу Центральная улица, поселок Курилово. Она рассчитана на 110 посещений в смену. Площадь двухэтажного здания составляет около 1,5 тысячи квадратных метров. Вторая клиника открылась на улице Касаткина, ее площадь превышает шесть тысяч квадратных метров. Она рассчитана на 320 посещений в смену.

Более подробную информацию о клиниках можно изучить на официальном сайте мэра Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 12 ноября, сообщил о завершении строительства 12 медицинских объектов, в том числе 9 новых поликлиник. По словам главы города, до конца 2022 года будут сданы еще 11 объектов. Среди них 3 поликлиники и детский корпус больницы в Коммунарке.

Помимо этого, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что кардиологические службы московских больниц и поликлиник в этом году получат более трех тысяч электрокардиографов и аппаратов суточного мониторирования артериального давления. Она уточнила, что обновление медтехники больниц и поликлиник проводится регулярно.