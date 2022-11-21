Подозреваемый в убийстве женщины на Севастопольском проспекте подробно рассказал о преступлении

Фото: СК РФ

Россия, Москва, Юго-Западный административный округ, район Зюзино Карта всех событий

Появилось видео, на котором подозреваемый в убийстве женщины на юго-востоке Москвы подробно рассказывает о совершенном преступлении. Запись опубликовала пресс-служба столичного ГСУ СК в понедельник, 21 ноября.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

Видеозапись была сделана во время проверки показаний на местности. Подозреваемый в убийстве 25-летний мужчина описал свои действия в подробностях.

Задержанного обвиняют по статье «Убийство». Он признал свою вину на допросе. Следственный комитет запросил у Зюзинского районного суда заключить фигуранта под стражу.

Преступление, о котором идет речь, произошло в ночь с 17 на 18 ноября. Мужчина напал на девушку недалеко от жилых домов на Севастопольском проспекте. Тело погибшей обнаружили на следующее утро, а уже вечером подозреваемого задержали под Тамбовом. Подробности — в материале «ВМ».