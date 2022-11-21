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Подозреваемый в убийстве женщины на Севастопольском проспекте подробно рассказал о преступлении

Степан Жирнов
Происшествия
Подозреваемый в убийстве женщины на Севастопольском проспекте подробно рассказал о преступлении
Фото: СК РФ
Россия, Москва, Юго-Западный административный округ, район Зюзино Карта всех событий

Появилось видео, на котором подозреваемый в убийстве женщины на юго-востоке Москвы подробно рассказывает о совершенном преступлении. Запись опубликовала пресс-служба столичного ГСУ СК в понедельник, 21 ноября.

Видео: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

Видеозапись была сделана во время проверки показаний на местности. Подозреваемый в убийстве 25-летний мужчина описал свои действия в подробностях.

Задержанного обвиняют по статье «Убийство». Он признал свою вину на допросе. Следственный комитет запросил у Зюзинского районного суда заключить фигуранта под стражу.

Преступление, о котором идет речь, произошло в ночь с 17 на 18 ноября. Мужчина напал на девушку недалеко от жилых домов на Севастопольском проспекте. Тело погибшей обнаружили на следующее утро, а уже вечером подозреваемого задержали под Тамбовом. Подробности — в материале «ВМ».

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