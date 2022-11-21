Подозреваемого в убийстве женщины на Севастопольском проспекте отправили в СИЗО

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Россия, Москва, Севастопольский проспект, 73 Карта всех событий

Мужчину, которого подозревают в убийстве женщины на Севастопольском проспекте, арестовали на два месяца. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 21 ноября.

По ее словам, в СИЗО мужчина пробудет до 18 января 2023 года. Его обвиняют по статье «Убийство».

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Преступления, о котором идет речь, произошло в ночь с 17 на 18 ноября. Подозреваемый напал на женщину, нанес ей пять ударов ножом, после чего скрылся. Его задержали вечером того же дня под Тамбовом.

Позже, мужчина признал свою вину, а также подробно рассказал о совершенном им поступке во время сверки показаний на местности. Подробнее об этом деле — в материале «ВМ».