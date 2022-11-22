Овчинский: Команда из Москвы впервые победила на всероссийском конкурсе «Кибердром»

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики

Команда «Сила Ила» в составе школьников и студентов столичных учебных заведений, а также молодых специалистов стала лауреатом всероссийского конкурса «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований «Кибердром». Об этом во вторник, 22 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Победителям вручили дипломы от Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, а также благодарственные письма от Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Соревнования проходят с 2019 года по инициативе Минпромторга РФ. Основная цель состязаний — подготовка высококвалифицированных кадров для предприятий страны, в том числе цифровой промышленности.

По словам заместителя министра промышленности и торговли РФ Олега Бочарова, такие соревнования учат общению и выстраиванию экосистемы, которые в будущем помогают создавать свою команду профессионалов, развиваться в выбранном направлении и добиваться высоких результатов. Он также уточнил, что эти качества также важны в развитии кибердроники, которой в последнее время уделяется большое внимание. Например, недавно было принято решение о создании единого федерального центра беспилотных авиационных систем, где будут разрабатывать, производить и испытывать беспилотные летательные аппараты.

Центр беспилотных авиасистем разместится в индустриальном парке «Руднево». В нем будут организованы конструкторское бюро, опытное и серийное производство. Для привлечения талантливой молодежи здесь откроют школу творчества, там же разместят центр по подготовке персонала. В планах сформировать кадровый резерв с помощью ведущих вузов страны, учащиеся которых уже сейчас занимают призовые места в тематических соревнованиях.

В этом году в конкурсе участвовали 89 команд из 40 субъектов страны. Московский регион представили восемь команд, в состав которых вошли школьники и студенты образовательных организаций, а также молодые специалисты предприятий «Туполев», «Ил» и Экспериментальный машиностроительный завод имени В. М. Мясищева. По итогам одного из этапов соревнований в гранд-финал вышли 15 команд, две из которых — столичные.

— Несмотря на серьезную конкуренцию, столичные команды продемонстрировали высокие способности и вышли в финал, одна из них завоевала первое место. Москва впервые стала лауреатом этого конкурса. Это в очередной раз показывает, что молодежь интересуется современными технологиями и готова развивать промышленный потенциал города и всей страны, — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Глава ведомства добавил, что во время прохождения конкурса участники решали прикладные задачи по программированию беспилотных авиационных систем — квадрокоптеров — для организации логистики, аэросъемки, световых представлений.

Финал конкурса состоялся в октябре 2022 года. Команды прошли пять этапов испытаний «Цифрового пятиборья»: «Киберквиз», «Кибермастерскую», «Кибергонку», «Кибердартс» и «Киберпатруль». По результатам соревнований первое место заняла команда «Сила Ила» из Москвы. Еще одному столичному коллективу «Покорители неба» присвоили 13-е место.