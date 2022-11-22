«Позор!»: поляки обрушились с критикой на Дуду после его слов про падение ракеты

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Президент Польши Анджей Дуда написал в Twitter, что у республики нет кризиса взаимоуважения с Украиной. Падение украинской ракеты на территории Польши он назвал «трагическим происшествием». Подобные выражения и позиция президента возмутила его соотечественников.

— Пусть пан скажет семьям погибших, что это был несчастный случай и что винить некого, так как украинцы твердо заявляют, что не их ракета упала на территории Польши. Мы им помогаем, а они смеются нам в лицо! Никаких извинений, еще и Бандера — национальный герой… Стыд и позор! — ответил Дуде один из пользователей.

Той же точки зрения на подобную дипломатичность президента придерживаются остальные комментаторы. Так, один из них напомнил, что обязанность президента — заботиться о гражданах своей страны. Он задался вопросом, какой могла быть официальная реакция Варшавы, если бы ракета попала в самого президента или его семью.

Другой комментатор напомнил Дуде, что произошедшее было не случайностью, а откровенной попыткой втянуть Польшу в конфликт с Россией.

В ночь на 16 ноября на территорию Польши упала ракета. Жертвами инцидента стали два человека. По сообщениям МИД республики, снаряд был российского производства. Позже стало известно, что упавший в Польше снаряд был выпущен ВСУ.

В пятницу, 18 ноября, глава польского государства Анджей Дуда заявил, что противовоздушная оборона (ПВО) Польши не имела возможности сбить упавшую на территорию польского населенного пункта Пшеводув украинскую ракету. По его словам, ни одно государство не обладает такими возможностями системы обороны, которые могли бы защитить всю территорию страны, «особенно на таком небольшом расстоянии от границы», при условии, что там не находятся «стратегические объекты».