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Приобретенная Турцией у России система ПВО С-400 готова к применению

Евгений Белоусов
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Приобретенная Турцией у России система ПВО С-400 готова к применению
Фото: Goodvint / CC BY-SA 3.0

Система ПВО С-400, приобретенная Турцией у России, готова к применению. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

— В случае возникновения каких-либо угроз мы примем решение, где и как ее использовать, — цитирует турецкого министра телеканал A-Haber.

Анкара закупила у Москвы четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью 2,5 миллиарда долларов.

До этого стало известно, что турецкие войска проводят военно-воздушную операцию на севере Сирии и Ирака, которая направлена против террористических целей Рабочей партии Курдистана.

Позже Минобороны страны подтвердило информацию о проведении операции. По заявлению оборонного ведомства, ее целью служила нейтрализация членов РПК, а также Союза общин Курдистана и отрядов народной самообороны курдов.

Рабочую партию Курдистана обвиняют в причастности к теракту в Стамбуле, в результате которого погибли шесть человек, еще 81 пострадал. Что известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

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