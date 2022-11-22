Один человек погиб и один пострадал при пожаре на западе Москвы

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Москвы»

Россия, Москва, улица Багрицкого Карта всех событий

Вечером во вторник, 22 ноября, в квартире жилого дома на улице Багрицкого произошел пожар. На момент происшествия в квартире находились 69-летняя женщина и ее 47-летний сын. Мужчина умер, женщину доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Установление всех обстоятельств, ход процессуальной проверки и принятие процессуального решения по данному факту находится на контроле в Кунцевской межрайонной прокуратуре, передает Telegram-канал «Прокуратура Москвы».

До этого сообщалось, что пожар произошел в жилом доме на улице Багрицкого в Можайском районе Москвы, два человека пострадали. По данным источника, возгорание произошло на девятом этаже здания.

Еще один пожар произошел 20 ноября на складах на Комсомольской площади в центре Москвы. Огонь распространился на 2500 квадратных метров, для его тушения были привлечены более 120 человек личного состава и 40 единиц техники, в том числе пожарные вертолеты и поезд.

В результате происшествия погибли семь человек, еще один пострадавший выжил. Вскоре Следственный комитет задержал специалиста по охране труда и пожарной безопасности сгоревшего цветочного склада Владимира Коновалова, а также гендиректора ООО «Ново Флоре» Антона Мачелюка.