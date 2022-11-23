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Синоптики предупредили москвичей о снеге с дождем 23 ноября

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Синоптики предупредили москвичей о снеге с дождем 23 ноября
Фото: «Вечерняя Москва»

В среду, 23 ноября, в столичном регионе ожидается пасмурная погода, будет идти снег с дождем.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус три–плюс один градус. В Подмосковье температура ожидается на уровне трех–одного градуса мороза.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 2–4 метра в секунду, иногда его порывы будут достигать 9 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 95 процентов, передает портал «Метеоновости».

В столице в среду, 23 ноября, ожидается сильная гололедица. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Езда на автомобиле в период ледяного дождя очень опасна, если есть возможность, то лучше отказаться от поездки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 22 ноября.

Чтобы избежать последствий ледяного дождя, машину можно оставить в гараже или на крытой парковке, залить незамерзайку, обработать резиновые уплотнители силиконовым спреем и так далее.

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