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Приметы и советы

Депутаты предупредили россиян о мошенничестве с проверкой счетчиков

Юлия Курганова
Общество
Депутаты предупредили россиян о мошенничестве с проверкой счетчиков
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Распространенный способ мошенничества — это услуга по проверке и замене счетчиков. Злоумышленники полагаются на фактор внезапности. Об этом сообщила депутат Государственной думы Светлана Разворотнева.

По ее словам, аферисты представляются работниками муниципальной или государственной организации и говорят об истечении срока проверки счетчиков. После этого они угрожают увеличением платежей ЖКХ или штрафами.

— Нередко мошенники давят на то, что установка или поверка приборов проводится только в ближайшие два дня и специально для вашего дома по сниженной цене. На практике цена оказывается выше, — рассказал депутат Госдумы Сергей Пахомов изданию «Известия».

Он добавил, что мошенники зарабатывают не только на завышенных расценках, но и на навязывании ненужных услуг. Например, они предлагают заменить исправный счетчик на новый.

Депутаты порекомендовали проверять мастеров, прежде чем обращаться к ним за услугами. Можно проверить наличие аккредитации на сайте Росаккредитации. Также необходимо обращать внимание на документы — например, на договор об оказании услуг.

Интернет-мошенники стали чаще использовать мессенджеры для обмана россиян, распространяя ссылки на фейковые онлайн-казино и инвестиционные платформы.

Депутаты Счетчики Мошенничество
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