На Украине заявили о проблемах еще на двух АЭС

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Хмельницкая АЭС отключена от энергосистемы, Ровенская АЭС переведена в аварийный режим работы, сообщают украинские власти и местное издание «Страна» в среду, 23 ноября.

Об отключении Хмельницкой АЭС сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Гамалий.

— Энергоблоки Хмельницкой АЭС отключены от энергосистемы, — написал он в своем Telegram-канале.

Вероятная причина перевода Ровенской АЭС на «аварийку», по данным «Страны», — резкое падение потребления электроэнергии на Украине.

До этого сообщалось, что три энергоблока Южно-Украинской АЭС, располагающейся на берегу реки Южный Буг в городе Южноукраинске Николаевской области, были аварийно остановлены.

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. По данным местных СМИ, Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное ВСУ Запорожье частично остались без электроснабжения. Областной центр Волынской области — город Луцк — тоже частично обесточен.

Также появилась информация о взрывах в Киеве. По словам мэра города Виталия Кличко, был уничтожен объект инфраструктуры, на левом берегу украинской столицы начались перебои с водоснабжением и электроэнергией.