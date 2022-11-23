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Тишковец предупредил москвичей о заморозках и гололедице

Александр Афонин

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Погода в Москве
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Тишковец предупредил москвичей о заморозках и гололедице
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

В столичном регионе в ближайшее время пойдут заряды снега, а оттепель сменится заморозками, что приведет к образованию сильной гололедицы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в среду, 23 ноября.

— В ближайшие часы дождь перейдет в заряды снега, оттепель сменится заморозком, образуется сильная гололедица толщиной три-пять миллиметра, — сказал он.

В своем Telegram-канале синоптик призвал москвичей сохранять осторожность. По его словам, столичные дороги и тротуары покроются слоем очень скользкого льда.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с «ВМ» предупредил, что в столице 23 ноября ожидается сильная гололедица. Кроме того, будет дуть восточный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду, а при порывах — до 12 метров в секунду.

Приход морозов и снежной погоды всегда сопровождается образованием гололеда на дороге и пешеходных зонах. Порой поскользнуться и упасть можно даже на, казалось бы, чистых тротуарах. «Вечерняя Москва» решила напомнить, какие меры нужно соблюдать, чтобы избежать травмирования при ходьбе по скользкой поверхности.

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