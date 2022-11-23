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В один из жилых домов Киева попала ракета. Об этом в среду, 23 ноября, сообщает со ссылкой на украинские паблики в социальных сетях RT.

— В жилой дом в Киеве попала ракета западного производства, утверждают в украинских пабликах, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в социальных сетях распространилась фотография осколка ракеты. Предполагается, что это осколок зенитной ракеты систем ПВО IRIS-T. Их Киеву поставляют США и Германия, передает RT.

На всей территории Украины в этот день была объявлена воздушная тревога. По данным местных СМИ, Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное ВСУ Запорожье частично остались без электроснабжения. Областной центр Волынской области — город Луцк — тоже частично обесточен.

Также появилась информация о взрывах в Киеве. По словам мэра города Виталия Кличко, был уничтожен объект инфраструктуры, на левом берегу украинской столицы начались перебои с водоснабжением и электроэнергией.

Кроме того, вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил о массовых отключениях электроэнергии по всей стране. Вскоре в молдавский МИД из-за этого был вызван российский посол.