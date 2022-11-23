В Чечне возбудили дело против Закаева за создание батальона на Украине

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Уголовное дело за участие в создании батальона на Украине возбудили в Чеченской Республике в отношении одного из лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева. Об этом сообщила в среду, 23 ноября, пресс-служба регионального УФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье «Создание террористического сообщества». По версии следствия, Закаев, находясь на Украине, участвовал в создании террористического сообщества «Отдельный батальон особого назначения вооруженных сил Чеченской республики Ичкерия».

Батальон был создан для ведения боевых действий против военнослужащих России. По данному факту ведется следствие, сообщает ТАСС.

Закаев является бывшим бригадным генералом самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия. В 2001 году его объявили в федеральный и международный розыск. С 2003 года он живет в Великобритании, где ему предоставили политическое убежище.

21 ноября в Грозном ликвидировали злоумышленника, который зарезал инспектора ГИБДД во время подготовки к намазу. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.