Вильфанд: сильная гололедица в Московском регионе сохранится в ближайшие два дня

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Погода в Московском регионе станет прохладнее в ближайшие дни, ожидается температура до минус 4-7 градусов днем. Сильная гололедица сохранится до пятницы, 25 ноября, включительно. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Условий для ледяного дождя нет, но осадки все же пройдут в ночь на четверг, 24 ноября, мокрый снег, дождь, и будет не просто гололедица, а сильная гололедица. Нужно быть предельно аккуратными, — предупредил он.

По словам синоптика, гололедица в столичном регионе будет также сохраняться в пятницу. Вильфанд отметил, что погода в ближайшие дни станет прохладнее. В четверг ожидается минус 2-4 градуса днем, потом температура еще понизится.

— В пятницу ночью в Москве будет 7-9 градусов мороза, по области — до минус 11 градусов, а днем — минус 5-7 градусов. Это уже такая зимняя погода. Такой температурный фон на 3-3,5 градуса ниже нормы, — цитирует Вильфанда ТАСС.

В субботу, 26 ноября, температура существенно не изменится, но прогнозируется небольшой снег.

В столичном регионе в ближайшее время пойдут заряды снега, а оттепель сменится заморозками, что приведет к образованию сильной гололедицы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 23 ноября.