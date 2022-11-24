Разведчики ВСУ пожаловались Зеленскому на самоубийственный приказ командира

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Разведчики 58-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) обратились к украинскому президенту Владимиру Зеленскому и главнокомандующему ВСУ генералу Валерию Залужному с жалобой на самоубийственный приказ командования.

Они рассказали в видеообращении, что под Артемовском получили приказ занять позиции, которые были известны артиллеристам Вооруженных сил РФ. Приказ был выполнен, в результате украинские солдаты попали под обстрел российской армии.

Бойцы решили отступить от занятых позиций, но получили приказ командира бригады Дмитрия Брежинского вернуться. Доводы разведчиков он не слушал. Через несколько дней их передислоцировали, лишив при этом вещевого и продуктового довольствования, сообщают «Известия».

Российские средства противовоздушной обороны сбили пять беспилотных летательных аппаратов в районе газоконденсатных месторождений в Черном море и Севастополя. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России 23 ноября. Кроме того, в направлении населенного пункта Павловка российские войска отразили попытку атаки Вооруженных сил Украины.