МИД: РФ не планирует поспешных мер в ответ на реакцию Польши на инцидент с падением ракет

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Россия не планирует скоропалительных мер в ответ на реакцию Польши на инцидент с падением украинских ракет на территорию страны, однако будет учитывать ее в дальнейшем, сообщили в МИД РФ в четверг, 24 ноября.

В дипведомстве напомнили, что Минобороны предоставило исчерпывающую информацию о непричастности России к инциденту в Пшеводуве после соответствующего запроса польского МИД.

— В итоге польские официальные власти также вынуждены были признать, что это «не было нападением России на территорию Польши». <...> Каких-либо скоропалительных мер в данном контексте принимать не планируем, но будем учитывать это в общем контексте наших отношений с Польшей, — подчеркнули в российском министерстве.

В МИД также напомнили, что 16 ноября в министерство был вызван временный поверенный в делах Польши в РФ Яцек Щлядевский, которому «был заявлен решительный протест в связи с нагнетанием антироссийской истерии по очередному надуманному поводу», передает РИА Новости.

В ночь на 16 ноября на территорию Польши упала ракета. Жертвами инцидента стали два человека. Как утверждал МИД республики, снаряд был российского производства. Позже стало известно, что упавший в Польше снаряд был выпущен украинскими военными.

«Вечерняя Москва» решила узнать, мог ли инцидент с упавшей ракетой в Польше быть намеренной провокацией. По словам военного эксперта Владимира Гундарова, падение снаряда представляет собой технический сбой, который был вызван некорректно работающей системой наведения украинской ПВО.