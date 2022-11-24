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Поставку нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию прервали

Евгений Белоусов
В мире
Поставку нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию прервали
Фото: depositphotos

Поставка нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию была прервана из-за перебоев с электроэнергией. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщает телеканал ТА3.

— Согласно нашей информации, из-за отключения электроэнергии в четверг была прервана поставка нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» из Украины в Словакию, — говорится в сообщении.

Чешский оператор МЕРО сообщает также, что поставки нефти в Чехию продолжаются за счет достаточных оперативных запасов в Словакии.

До этого сообщалось о частичной остановке работы нефтепровода «Дружба» на территории Украины. По словам официального представителя «Транснефти» Игоря Демина, прокачка с территории Белоруссии в направлении Украины по «Дружбе» продолжается. Однако вскоре Украина уже возобновила прокачку нефти по трубопроводу. Работа нефтепровода была приостановлена из-за проблем Украины в энергетической сфере.

Тогда же появилась информация о взрывах в Киеве. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, был уничтожен объект инфраструктуры, на левом берегу украинской столицы начались перебои с водоснабжением и электроэнергией.

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