Бывшего топ-менеджера банка «Метрополь» арестовали по делу о растрате

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Басманный районный суд арестовал бывшего председателя правления коммерческого банка «Метрополь» Дениса Долотова. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 24 ноября, сообщили в пресс-службе суда.

Долотов арестован до 15 января 2023 года. Он обвиняется в растрате в особо крупном размере, уточнили в суде.

Банк России еще в 2016 году отозвал лицензию у банка «Метрополь», поскольку в нем фиксировались подозрительные транзакции. Также в регуляторе видели риски банкротства банка.

В конце октября было завершено расследование в отношении организованной группы, которая присвоила более полутора миллиардов рублей ПАО «Агро-промышленный Банк Екатерининский», а также его клиентов. Президент и совладелец банка, занимавший пост председателя совета директоров, создал ОПГ для того, чтобы похищать деньги из бюджета банка, а также со счетов клиентов.

Другое уголовное дело, в том числе и по статье о растрате, слушалось в столице 23 сентября. Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу экс-сенатора Арашукова.