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Главные новости к утру 25 ноября

Араз Салехов
Общество
Главные новости к утру 25 ноября
Фото: Pexels

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что под конец ее правления ей не дали повлиять на развитие ситуации вокруг Украины. Политик считает, что если бы она выставила свою кандидатуру в очередной раз, то продолжила бы добиваться встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

Министры энергетики стран Европейского союза сумели договориться об исключении российского газа из контрактов на совместные закупки. Так, страны европейского объединения условились в следующем году приобрести через механизм совместных закупок не менее 13,5 миллиарда кубометров или 15 процентов всего газа, который необходим для заполнения хранилищ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусское государство сможет дать отпор агрессору самостоятельно, однако не будет против помощи ОДКБ в случае вторжения на территорию страны.

Президент России Владимир Путин в эту пятницу проведет встречу с матерями российских военных, участвующих в спецоперации. Они обсудят все темы, которые родные захотят поднять.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что власти страны проводят обсуждения с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по вопросу мониторинга соблюдения договоренностей по защитной зоне у Запорожской АЭС.

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