Экс-замначальника управления Минобороны приговорили к 5 годам строгого режима по делу о взятках

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Суд приговорил к пяти годам колонии экс-замглавы управления Минобороны по гособоронзаказу Леонида Харламова, обвиняемого в получении взяток. Об этом стало известно в пятницу, 25 ноября.

По данным СМИ, его признали виновным в получении взяток на сумму 6,5 миллиона рублей. Суд лишил Харламова звания полковника и обратил в пользу государства изъятые у него 3 миллиона рублей, а также имущество на сумму более 2 миллионов рублей.

Примечательно, что суд не стал назначать экс-замглаве управления Минобороны по гособоронзаказам штраф в размере 18 миллионов 600 тысяч рублей, о котором просило гособвинение. Также судом было учтено наличие у подсудимого несовершеннолетних детей, участие в боевых действиях и госнаграды.

Отставной полковник был задержан 23 июня. Спустя сутки суд заключил его по стражу до 22 августа. Вскоре гособвинение запросило изменить меру пресечения с СИЗО на запрет определенных действий. Суд удовлетворил эту просьбу.

Днем ранее, в четверг, 24 ноября, Следственный комитет обвинил заместителя начальника управления по вопросам миграции Вячеслава Фокина в организации незаконной миграции. Помимо Фокина, по статье «Организация незаконной миграции» обвиняют бывшего заместителя начальника столичного УВМ ГУ МВД Дмитрия Тахтаулова, а также двух предпринимателей — Андрея Школьникова и Виталия Абрамова.

Всех участников дела суд отправил в СИЗО.