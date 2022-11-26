Посольство РФ заявило о грубом вмешательстве США в дела России из-за критики закона об ЛГБТ

Фото: Минобороны РФ

Власти США грубо вмешиваются в дела РФ, критикуя закон о запрете пропаганды ЛГБТ, смены пола и педофилии. Об этом в субботу, 26 ноября, заявили в посольстве России в Вашингтоне.

Так, ряд американских чиновников отрицательно высказались по поводу законопроекта «О запрете распространения пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии или информации, вызывающей желание сменить пол».

— Рассматриваем подобные заявления как грубое вмешательство в наши внутренние дела. Россия последовательно выступает за защиту традиционных семейных ценностей. Мы открыто говорим о своем неприятии попыток западных государств во главе с США навязать другим странам псевдолиберальные и извращенные представления о правах человека, — говорится в сообщении дипмиссии РФ.

Российские дипломаты призвали США уважать их выбор, пишет РИА Новости.

В России 24 ноября приняли новый закон о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей. Его нормы существенно расширены по сравнению с ранее действующими. Что означает новый закон, какие штрафы он вводит и как его восприняли представители разных индустрий — в материале «Вечерней Москвы».