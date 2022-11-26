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The Hill: Выход США из НАТО может решить конфликт на Украине

Евгений Жуков
В мире
The Hill: Выход США из НАТО может решить конфликт на Украине
Фото: Unsplash

Украинский конфликт может завершиться, если Соединенные Штаты прекратят свое членство в Североатлантическом альянсе. Об этом в субботу, 26 ноября, заместитель генерального прокурора при президенте Рейгане Брюс Файн написал в издании The Hill.

По мнению эксперта, военно-политический блок морально устарел к сегодняшнему дню и лишился смысла своего существования, потеряв врага в лице Советского Союза. Файн также добавил, что дальнейшее расширение альянса на восток стало причиной нынешнего кризиса в Европе.

Он также выразил мнение, что если Россия лишится подобной угрозы, то последующее прекращение спецоперации на Украине сэкономит Вашингтону сотни миллиардов долларов, которые Белый дом готовится направлять киевскому руководству.

В связи с этим, уверен Файн, Конгресс может быть даже номинирован на Нобелевскую премию мира, приняв закон о выходе США из НАТО.

До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден поручил госсекретарю США выделить Украине дополнительную военную помощь в размере 400 миллионов долларов.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему страны НАТО виноваты в конфликте Москвы и Киева. Так, со стороны стран НАТО исходили ключевые действия по обострению конфликта на Украине, в числе которых переподготовка вооруженных сил, финансовая подушка и поставка вооружения.

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